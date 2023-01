La semana anterior la Sunat cobró más de 65 millones de soles de deuda tributaria al grupo empresarial Odebrecht. | Fuente: EFE

El Estado peruano devolverá aproximadamente US$ 131 millones 800 mil a la empresa Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, ubicada en Huánuco.

Porqué el monto

Al tipo de cambio de S/3.33 del Banco de la Nación, la cifra es de S/ 438 millones. Inicialmente el monto se estimó en S/524 millones. El dinero que se entregará es el reembolso a Odebrecht del dinero que retuvo el Estado por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla.

En abril de este año la empresa vendió la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges por US$ 638 milllones, y el Estado le retuvo, en el Banco de la Nación, US$ 319 millones. El dinero está custodiado en un fideicomiso del Ministerio de Justicia.

De acuerdo al fallo de la magistrada María Álvarez Camacho, cuya sentencia homologó el acuerdo de colaboración firmado entre Odebrecht y las autoridades peruanas, la mitad de los US$ 319 millones, es decir US$ 159.5 millones, se destinará al pago de la deuda tributaria, mientras que la otra mitad, para la devolución a la empresa. A este monto aún se debe restar los pagos que la constructora brasileña ha realizado por reparación civil, que suman más de S/92 millones.

Acuerdo de colaboración Desde diciembre del 2018, existe un Acuerdo de Beneficios y Colaboración entre la Fiscalía, la Procuraduría y la empresa brasileña mediante el cual la Sunat ha podido cobrar más de 568 millones de la deuda tributaria pendiente en lo que va de 2019. El Poder Judicial homologó en junio de este año el acuerdo firmado entre el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y la Odebrecht. Una cláusula dentro de la sentencia del acuerdo de colaboración exige que antes de la devolución, se determine que Odebrecht no tenga investigaciones o procesos penales en curso. Según Odebrecht, la venta de Chaglla es un importante paso para lograr su equilibrio financiero. Así, lograron pagar sus deudas a bancos locales, proveedores y atender los pagos de reparación civil con el Estado peruano.

Defiende devolución

Según una publicación del diario Gestión Odebrecht solicitó al Estado peruano que el desembolso se haga en dólares.

El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que el dinero no irá a los bolsillos de la empresa pues se destinará a pagar sus deudas tributarias en el Perú y así pueda seguir funcionando.

La devolución se realizaría a más tardar la próxima semana, ya que los fiscales del Equipo Especial viajarán entre el 12 y 13 de diciembre a interrogar a los exdirectivos de Odebrecht Jorge Barata, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha.

