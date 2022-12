La empresa farmacéutica generó que su presidente elevara a US$ 19,300 millones su fortuna. | Fuente: EFE

En medio de la pandemia, la empresa fabricante de vacunas Chongqing Zhifei Biological Products ha registrado un incremento de 80% en el precio de sus acciones hasta fines de junio.

En total las acciones de esta empresa, cuya prueba clínica en humanos fue aprobada, han reportado un repunte de 256% este año.

Con esto, la fortuna del presidente de la farmacéutica, Jiang Rensheng, se elevaron a US$ 19,300 millones, convirtiéndolo en una de las 10 personas más ricas de China.

Solo este año su patrimonio neto ha subido US$ 14,300 millones. Sus ingresos entre enero y junio fueron de 1.5 billones de yuanes, un 30% más que en el 2019.

Este no es el único caso, pues el negocio de los fabricantes de medicamentos se ha impulsado debido a la pandemia de COVID-19.

El presidente de la farmacéutica Shenzhen Kangtai Biological Products Co, Du Weimin, elevó su fortuna a US$ 5,400 millones ante el auge de medicamentos. Mientras que el presidente de Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise ha incrementado su fortuna a US$ 19,200 millones.

Por su parte, Moderna, la primera compañía estadounidense en iniciar ensayos para la vacuna de contra el coronavirus, disparó el valor de sus acciones en un 300%. Stéphane Bancel, CEO de la empresa, ha elevado su fortuna en US$ 1,500 millones.

Pese a que estas son las fortunas que han crecido más rápido, no son las que han crecido más. Los dueños de Amazon (Jeff Bezos), Tesla (Elon Musk) y Reliance Industries (Mukesh Ambani) han acumulado más de US$14.500 millones cada uno en solo un mes.

