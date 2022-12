El subsidio por lactancia se puede cobrar en 72 horas, luego de registrado el trámite en la web. | Fuente: Andina

Las madres aseguradas a EsSalud, embarazadas o que recientemente hayan dado a luz, pueden cobrar el susbsidio de lactancia sin salir de su hogar durante el estado de emergencia.

El Seguro Social de Salud ha implementado medidas para que los empleadores pueden tramitar la solicitud vía web, facilitando el cobro de este subsidio de S/820.

Se estima que solo hasta inicios de junio más de 21,000 madres pudieron cobrar mediante esta modalidad remota.

¿Cómo cobrar?

Los asegurados titulares de Essalud deben registrarse e ingresar a este enlace del "subsidio por lactancia cero trámites"

Una vez en la plataforma, debes completar los datos que se indican como número de DNI.

En un plazo máximo de tres días o 72 horas, podrás hacer efectivo el pago en cualquier agencia del Banco Continental o en el Banco de la Nación presentando tu DNI.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la web de EsSalud, debes cumplir con estos criterios para acceder al subsidio:

- Contar con tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia.- El asegurado agrario debe contar con tres meses consecutivos de aportaciones o cuatro no consecutivos en los últimos doce meses, anteriores al mes en que se produjo el parto.- Contar con vínculo laboral al momento del nacimiento del bebé.- El menor de edad debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado.- Si la madre no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.

¿Hasta cuando puedo solicitar este subsidio?

Los padres del menor de edad como plazo de presentación hasta 90 días posteriores a la fecha de nacimiento del niño, más 6 meses.

