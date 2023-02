El 16% de las exportaciones que realiza el Perú tiene como destino a estados unidos y son los productos con valor agregado los que mayor ingreso genera al Perú. | Fuente: Internet

Cada cuatro años Estados Unidos debe elegir a su nuevo presidente. Esta actividad democrática capta la atención del mundo, incluido el Perú, debido a que el país norteamericano es nuestro segundo aliado comercial, después de China.

Es decir, lo que suceda hoy en en las elecciones en Estados Unidos podría marcar un antes y un después en la economía peruana, pero ¿por qué es tan importante el país norteamericano para el Perú? ¿qué le dejó el manejo económico de Donald Trump al Perú y qué nos esperaría con Joe Biden?

El 16% de las exportaciones que realiza el perú tiene como destino a Estados Unidos y son los productos con valor agregado, como maquinaria pesada, frutas y pescado lo que más ingreso le genera al Perú, detalla el economista Carlos Anderson.

"Es el gran mercado del mundo. Tenemos un TLC con Estados Unidos, también lo tenemos con China, pero en el caso de China es distinto porque exportamos materia prima, en el caso de Estados Unidos vendemos además de materia prima, exportamos productos no tradicionales que finalmente generan mucho empleo en el país", señaló a RPP Noticias.

Según data de Adex, la participación de EE.UU en el Perú ha cobrado mayor protagonismo este año, en medio de la pandemia, que el año pasado, solo en término de exportaciones. (Ver imagen)

Para el exministro de economia, Alfredo Throne, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha generado muchos enfrentamientos en su país y no ha permitido el desarrollo de una agenda que beneficie a América Latina.

"A la economia americana le ha ido bien en el sentido que la economia peruana se ha beneficiado del boom de los mercados del señor Trump, pero no le ha ido tan bien en el sentido de que el señor Trump no le ha dado prioridad en América Latina, también no hay que olvidar que el señor Trump generó un enfrentamiento con China que es nuestro principal socio comercial", dijo.

Por otro lado, el papel que cumpla el demócrata Joe Biden, quien es el oponente de Donald Trump podría ser positivo para la economía peruana, no solo porque las exportaciones podrían aumentar, sino porque impulsaría a que empresas estadounidenses entren al mercado peruano, lo que implica mayor empleo, explica Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School

"Esperariamos a que si sale Biden retome las politicas de comercio abierto, contrarias a la de Trump que eran de comercio cerrado. Y en otro casos que refuerce las relaciones con América Latina. Los demócratas y Biden a la cabeza serían más proactivos para hacer tratados y acuerdo de integracion dadas las tensiones que existen con China", señaló.

Si bien la pandemia afectó a la economía mundial, las agroexportaciones peruanas a Estados Unidos estuvieron a la orden del día. Muestra de ello es que entre enero y agosto aumentó 4.7% al alcanzar más de US$1,274 millones, según la Asociacion de Exportadores (Adex)

