Tres de cada 10 balones de gas licuado de petróleo (GLP) de todo el país serían falsificados o vendrían con menos peso, advirtió la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo.

El gremio indicó que ello constituye un riesgo para la seguridad de los consumidores y un golpe en su economía.

La representante de la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo (SPGL), Julissa Montes, recomendó a todos los consumidores que compran los balones de gas de 10 kilos solicitarlos a distribuidores oficiales autorizados.

Montes explicó que un gran número de balones son desviados a plantas ilegales, donde distribuidores y envasadores ilegales colocan la marca y logotipo de las marcas premium, con la finalidad de obtener un mayor valor en su comercialización.

La Sociedad Peruana de Gas Licuado agregó que un lote importante de los balones son comercializados con menos gas, entre medio kilo y hasta dos kilos menos, como una forma de compensar el menor precio de su producto y, de esa manera, competir con las empresas formales del mercado.

Recomendaciones

La representante del gremio que reúne a las empresas envasadoras formales de Gas Licuado explicó que cada marca tiene un color asignado aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos, y que deben coincidir con las empresas que representan a la compañía de gas que el cliente quiere adquirir.

Señaló que sus asociados sufren la sustracción e imitación permanente de sus balones de gas, que son comercializados por empresas o distribuidores ilegales poniendo en riesgo a sus usuarios. Algunas recomendaciones generales:

1. No acepte los balones si presentan alguna abolladura o están oxidados.2. El balón de gas debe tener el color de la marca que se está comprando. 3. Si después de comprar el balón se percata de que el cilindro no está en buen estado, llame a la central telefónica de la empresa envasadora. Se lo cambiarán sin costo alguno. 4. Verifique que el precinto de seguridad esté intacto y que no está roto o suelto.5. También puede denunciar su caso a Osinergmin a través de la web http://www.osinergmin.gob.pe o al teléfono 219 3400.

