Ayer el dólar cerró con una cotización de S/ 3.634. | Fuente: Andina

Uno de los principales efectos que se esperaban ante la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales 2021, era el alza del precio del dólar.

Al inicio de esta semana se reportó que en media jornada el billete verde subió hasta un 2.7% tras los primeros resultados de las elecciones. Sin embargo, con la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), y en línea con la caída del dólar a nivel mundial, la cotización se ha mantenido rondando los S/ 3.60.

“Todos esperábamos una reacción en el precio del dólar, la hubo, pero fue bastante tímida pesa más la tendencia de fondo de la semana pasada de S/ 3.75 hacia los más cercanos a S/ 3.60” indicó Matías Maciel, Co-Founder de Rextie, fintech de cambio de dólares.

La leve reacción del mercado se debería no solo a lo factores anteriormente mencionados. Según Maciel, se asegura que no hay grandes cambios en el tipo de cambio pues el porcentaje de votos alcanzados por los candidatos son muy bajos, por lo cual señala que quien gane no podría desarrollar su plan de Gobierno libremente.

Con los resultados contabilizados hasta más del 99%, la ONPE indica que pasarán a segunda vuelta los candidatos Pedro Castillo, del partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

De acuerdo con Reuters, el mercado aún no tiene un consenso sobre las posibilidades de que Castillo pueda llegar a la presidencia.

"El sol tuvo un inicio abrupto, el arranque fue un salto en clara reacción al resultado de las elecciones del domingo. Los inversores extranjeros no asimilaban la figura de Castillo, no tenían información sobre este candidato", dijo un operador financiero a Reuters a inicios de esta semana.

Por el momento, la cotización del dólar se mantiene variable. A nivel global este jueves el dólar se desplomaba a un mínimo de cuatro semanas ante un declive de rendimiento de los bonos de Estados Unidos.

Te sugerimos leer