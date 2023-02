El Cyber Days es el evento de comercio electrónico más importante del país. | Fuente: RPP

30.6% de los que compran lo hacen con trajeta de crédito y el 24.6%, con tarjeta de débito. 36.6% 36.6% invierte menos de S/250, el 38.70% invierte entre S/250 y S/500, el 10.30% invierte entre S/500 y S/750, el 6.90% invierte entre S/750 7 S/1,000, y un 7.50% invierte más de S/1,000 soles.

Los días 4, 5 y 6 de noviembre se realizará la tercera edición del Cyber Days de este año, y más de 70 marcas con presencia en el mercado eCommerce peruano mostrarán su mejor y más atractiva oferta del año, en sus principales líneas de productos y servicios. Incluso, tendrán hasta el 80% de descuento.

La Lista

Esta nueva edición del “Cyber Days”, cuenta con más de 70 marcas importantes.

Entre las participantes se encuentran Cuponatic, Plazavea, Wong, Cuponidad, Lumingo, LaCuracao, Tiendamia, Avianca, Renzo Costa, Tai Loy, Adidas, Reebook, Ofertop, Softys, Plazaclick, Estilos, MovilBus, Europ Assistance, Guess. También, Buscalibros, Metro, Lucas. AssistCard, Juntoz, Claro, Groupon, Aeropost, Oltursa, Viva Air, Perú Bazar, Hoteles Costa El Sol, Decameron, CCL Campus Virtual, MBO, Invicta, Colloky, PEU Rail, Pioner, Gzuck, Norton, Squeeze, Cyzone, Ballerinas Perú, Yourwatch, CoolScooter, Hoeles Los Portales, Incarail, Aerolíneas Argentinas, Ilaria, SBS Librerías. También mencionamos a Anker, Kitchen Center, Marathon, Parker, Políglota, Quantum Sport Girl, Branson Sport, Vertagear, Baby Cottons. Y parti

Además, esta edición cuenta con el auspicio de PagoEfectivo, Emblue, Comercio Xpress, PayU, Culqi y Doppler.

Perspectiva

Jaime Montenegro, gerente de comercio electrónico de Cámara de Comercio de Lima, indicó que “los peruanos desde todas las regiones del país esperan los días del Cyber Days Perú porque les permite acceder a las más exclusivas ofertas, a promociones que no se presentan en otros días del año, lo que además genera un importante diferencial en ahorro de dinero. Se trata de la mayor oportunidad de adquirir con ofertas de hasta el 50% en vuelos, tecnología, de todo para el hogar, moda, productos y servicios de belleza, entre otros a un precio realmente accesible”.

Proyecciones

Además, Montenegro destacó que “las compras por internet, especialmente por el penúltimo mes del año seguirán en aumento.

"También observamos que, lo más valioso que rescatan los compradores online peruanos son los descuentos online en las categorías como viajes (16.47%), tecno y electro (18.93%), hogar (6.86%), moda (17.44%), ocio-entretenimiento (12.30%), belleza-salud (6.63%), entre otros".

Perfil

La CCL desarrolló un estudio a nivel nacional teniendo como muestra a más de 3 mil peruanos, que afirmaron previamente haber realizado al menos una compra por internet en los últimos 3 meses, entre mujeres (51.30%) y hombres (48.70%); entre las edades de 18 a 24 años (22.87%), de 25 a 34 (41.13%), de 35 a 44 (24.87%) y de 45 a más (5.94%).

En ese sentido, se detectó que el 27.78% compra online una vez al mes, mientras que 11.64% lo hace 1 vez por semana y solo el 15.39% lo hace esporádicamente.

En cuanto a los dispositivos de uso para agilizar la compra, 53.15% prefiere usar los celulares, mientras que 42.05% lo hace por laptops o computadoras.

Si de motivos se trata, los peruanos indican que compran online principalmente por ahorro de tiempo (16.34%), facilidad de compra (11.27%), mejores precios (27.31%) y sobre todo por la exclusividad en las ofertas (33.66%)