Pablo indicó que el cierre de colegios informales se realizará de forma gradual. En regiones, el Minedu junto con las direcciones regionales orientarán a las familias para la incorporación de sus hijos al sistema educativo. | Fuente: RPP

La ministra de Educación, Flor Pablo señaló que el Decreto de Urgencia N° 002-2020 publicado hoy, busca asegurar que toda familia que opta por un colegio privado no sea estafada.

Contra la informalidad

En conferencia de prensa después de sesión del Consejo de Ministros, la titular del sector resaltó que el decreto de urgencia fortalece el rol del Minedu y de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugeles) para la mejora de la calidad de la educación básica privada.

"Este decreto de urgencia busca en primer lugar es luchar contra la informalidad y lo que se ha generado en nuestro sistema educativo es la proliferación de colegios informales, y algunos que ni siquiera podemos llamar colegios simplemente establecimientos que no tienen ninguna autorización y que estafan a nuestros niños y niñas ya nuestras familias", sostuvo.

Cerrarán colegios informales La ministra Pablo añadió que aquellos escolares cuyos colegios privados sean cerrados serán acogidos y podrán continuar sus estudios de primaria o secundaria en los colegios del Estado."Y en los casos que tengamos que cerrar colegios porque no cumplan con las condiciones básicas como ya se ha visto en las universidades con licencia denegada, el Estado siempre se hará cargo de asegurar el servicio de educación. En Lima ya tenemos la estrategia de creación de dobles turnos para acoger a los estudiantes de aquellos colegios que van a tener que ser cerrados porque no cumplen con las condiciones minimas ni siquiera de infraestructura", concluyó.

Cierre de establecimientos

Pablo reveló que el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Lima Metropolitana detectaron 1,315 colegios privados que prestan servicios educativos informales y 264 establecimientos que funcionan a pesar de no estar autorizados.

"Esta proliferación de colegios informales se da porque hay silencio administrativo positivo en nuestro sector. Eso lo estamos retirando de modo que todo colegio que a partir de ahora se cree tiene que pasar por un proceso de autorización", dijo.

Detalló que con la aprobación del Decreto de Urgencia ahora el Minedu tiene la facultad y podrá proceder al cierre de instituciones educativas privadas informales.

"Cuando un colegio no cumple las condiciones básicas de calidad, poder proceder al cierre de estas instituciones educativas, cosa que ahora no se podía teníamos que pasar por la vía judicial, teníamos una traba que no permitía al sector hacer eficientemente su trabajo", resaltó.

Medidas adoptadas La ministra de Educación indicó que junto al Indecopi han trabajado en el DU diversas mecanismos para que las familias tengan una salvaguarda del acceso al servicio educativo. 1. Las familias podrán enterarse con 30 días antes del cierre escolar, cómo se dará el aumento de las pensiones el siguiente año. 2. La cuota de ingreso que se cobra cuando una niña o niño inicia su escolaridad, sea devuelto de manera proporcional a las familias. "En este DU hemos definido cómo entendemos la cuota de ingreso, como el derecho a obtener la vacante pero a permanecer en el servicio. Esta definición no existía, entonces las familias que por alguna decisión tengan que retirar a sus hijos de la escuela podrán recuperar la inversión hecha". 3. Se eliminaron las cuotas "extraordinarias". Solamente quedan permitidas las cuotas de ingreso, matrícula y las pensiones.

Te sugerimos leer