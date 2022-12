En Lima Metropolitana el 44% de los inmuebles que se rentan tienen 3 habitaciones y un 32% tienen 2 cuartos. | Fuente: Andina

Este año un 91% de la oferta de alquileres se concentra en departamentos, según un informe del portal Properati.

Los distritos en los que hay mayor demanda inmobiliaria de alquiler son Santiago de Surco, Miraflores, San Miguel, San Borja y Los Olivos.

"En la nueva normalidad, el mercado de alquiler es uno de los que mayor dinamismo ha manifestado en el sector inmobiliario", señala Daniela Maldonado, ejecutiva de Properati.

Pero, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento en Lima?

Según el informe, el precio más alto se encuentra en San Isidro donde el alquiler ronda los US$ 10.58 por metro cuadrado (m²).

El costo de alquilar en Barranco es de US$ 10.53 por m², y en Miraflores es de US$ 9.65.

Otro precio elevado se encuentra en Surquillo, donde el alquiler puede valer US$ 9.15 por m², seguido por Jesús María con US$ 8.83 y Lince con US$ 8.79.

En La Victoria el alquiler cuesta US$ 7.66 el m², mientras que en Cercado de Lima y Breña el precio promedio es de US$ 6.80.

Los distritos de Lima Norte, como San Martín de Porres y Comas, tienen los precios de alquiler más bajos con entre US$ 4.11 y US$ 3.04 el m².

Por su parte, en Lima Este (Ate) el alquiler cuesta cerca de US$ 5.36.

