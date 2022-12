Candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre). | Fuente: Andina | IDL

Este pasado fin de semana los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori presentaron sus propuestas en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previo a los comicios del 06 de junio.

Sin embargo, el economista y ex ministro de Economía, Alonso Segura, señala que en materia económica están quedado varias dudas de ambos lados.

Entonces, ¿cuáles son los principales problemas con las promesas realizadas por ambos candidatos a la presidencia?

- En las propuestas de Keiko Fujimori

Desde el lado de Fuerza Popular, Segura señala que Keiko Fujimori ha hecho una gran cantidad de promesas, aumentando lo que se ofreció en anteriores debates.

"No veo cómo van a poder cubrir el costo de todas esas propuestas", señaló Segura, quien fue titular del MEF durante el gobierno de Ollanta Humala.

Segura señala que debido a la cantidad de propuestas presentadas será necesario priorizar y recortar algunas de las medidas.

"Por ejemplo, ofrecieron S/ 10,000 a los familiares de fallecidos por COVID-19, pero el número (de fallecidos) acaba de saltar de 70,000 a más de 180,000, esto significa S/1,800 millones y subiendo", comentó.

Otra propuesta que tendría un fuerte costo es la referente a Pensión 65, con la cual se plantea incrementar la pensión a S/500 bimensuales y aumentar los beneficiarios en 500,000 al año.

"(Con esta propuesta) estás cambiando de esquema, de una pensión no contributiva, focalizada, a una pensión de base mucho más amplia. El costo pasa de 0.8 puntos del PBI, es alto. La pregunta es cómo engarza eso, dentro del resto de prioridades en la reforma del sistema de pensiones", indicó.

- En las propuestas de Pedro Castillo

En el caso de Pedro Castillo, el economista señala que no se han aterrizado en propuestas concretas para reactivar la economía.

"No aterrizan un plan. Tenemos los planes escritos y preocupan varias de las propuestas, pero no hay deslindes claros y no están diciendo cómo hacerlos", precisó.

El ex ministro precisa que el candidato de Perú Libre no ha explicado en qué aspectos ha cambiado su nuevo plan con relación al ideario presentado por su partido.

"De temas sensibles que podrían causar recelo en la población, han tratado de distanciarse. Pero no ha dicho de manera categórica 'ya no voy a hacer esto, esto es lo que voy a hacer'. Hay ese problema de que todo está en una nebulosa, que uno no sabe si realmente se irían por el plan escrito, que es bastante preocupante", explicó Segura.

Una de las propuestas que Segura indica que han quedado incompletas es el tema de las AFPs, pues el ideario de gobierno de Perú Libre propone eliminarlas.

"Han dicho 'no vamos a quitarles los fondos a los afiliados', pero no pueden explicar que van a hacer. Países que han dicho que no iban a hacer eso, como Argentina, eventualmente lo hicieron intempestivamente, los pasaron a un sistema público y les quitaron el fondo a todos", sostuvo el ex ministro.

