La CTS sirve como un fondo de contingencia contra el desempleo que se podría producir al cese de una determinada relación laboral. | Fuente: Andina

Este mes las empresas deben depositar a sus trabajadores el pago de la CTS hasta el próximo 16 de noviembre.

En esta ocasión el pago no fue prorrogado tal y como ocurrió en mayo para los trabajadores con salarios mayores a S/2,400. Pero, ¿cuánto debo recibir si no me pagaron la CTS de mayo?

Las empresas tendrán que realizar un doble depósito solo a trabajadores que no recibieron el pago de la CTS de mayo.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en este depósito deberá de agregarse los intereses que hubiese pagado el banco desde el 16 de mayo 2020 a la fecha del depósito.

¿Quiénes reciben la CTS?

Para recibir este depósito debes estar trabajando por más en cuatro horas en la misma empresa, de manera formal, desde mayo hasta octubre del 2020.

En caso el trabajador no haya laborado el semestre completo se le depositará el dinero en proporción a los meses laborados.

Si el empleado trabaja en la empresa por menos de un mes y por menos de cuatro horas, entonces no recibirá CTS.

¿Cómo calcular mi CTS?

La CCl señala que el depósito de cada CTS es: el 50% del último sueldo que recibiste más un sexto de la gratificación recibida en julio.

Por ejemplo, si tu sueldo de octubre fue de S/3,000 y el sexto de la gratificación de julio fue S/500 = S/ 3.500, el 50% es S/ 1,750.

Si el trabajador no laboró el semestre completo, entonces por cada mes laborado se pagará un sexto del sueldo y de la gratificación.

Multa

En caso la empresa no realice el depósito en la fecha señalada, la Sunafil podría aplicarle la sanción correspondiente. Estas multas pueden variar de S/6,700 hasta cerca de S/112,000, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados.

