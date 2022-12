El primer Ministro Walter Martos informó que se tiene que dar un adelanto entre 10 y 15 millones de dólares para asegurar la venta de vacunas al país. | Fuente: Reuters

El incremento de casos positivos de COVID-19 complica la situación del país, mientras se evalúa la adquisición de vacunas con una Comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por el momento unas 139 formulas se encuentran en fase de desarrollo y unas 26 vacunas ya se están probando en humanos. Pero, ¿cuánto tendría que pagar el país para obtener una de estas vacunas cuando estén listas?

De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, la compra de la vacuna de Oxford signficaría un desembolso de entre US$ 245 millones y US$ 400 millones.

"Se tiene que dar un adelanto entre 10 y 15 millones de dólares para asegurar la venta de vacunas al país", señaló a RPP.

Esta vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca tendría un precio de 2.5 euros, según indica Merca2.0.

Por su parte, Juan Camilo Castillo, especialista en economía, indicó a Ojo Público que el país tendría que invertir en un portafolio de al menos cinco vacunas.

"Perú debería invertir al menos US$ 1,000 millones. Eso traería unos beneficios de US$ 5,000 millones de dólares. (...) La proporción entre beneficios y costos es tan radical porque cada mes que el Perú no recibe una vacuna, la crisis le cuesta más del 10% del PBI, US$ 2,400 millones al mes", indicó al portal de investigación.

Producir la vacuna

Esta semana Argentina y México anunciaron que producirán la vacuna contra la COVID-19 para Latinoamérica, basandose en la formula desarrollada por el laboratorio AstraZeneca de Oxford.

Pero, ¿sería probable que Perú haga lo mismo?

En el caso de Perú, una posible producción de la vacuna contra el coronavirus tendrá que ser evaluada por la Comisión multisectorial, según indicó Fabiola León-Velarde, presidenta de Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

"Dependiendo de cuán completa sea la producción de la vacuna y cuánto sea el costo para que nosotros podamos decidirnos por la producción", indicó.

