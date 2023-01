Según Canatur alrededor de 25 mil peruanos han viajado ya sea por tierra o por aire a Brasil a alentar a la blanquirroja. | Fuente: ANDINA

Perú volverá a jugar una final de la Copa América luego de 44 años, y las lecciones que brinda la Selección peruana pueden aplicarse en todo negocio y en la vida misma.

Para resaltar

Con su triunfo frente a Uruguay en la tanda de penales, la Selección Peruana de Fútbol obtuvo un logro doblemente destacable: primero, venció a un rival deportivo de reconocida capacidad y, aún más importante, logró sobreponerse a la derrota del partido contra la Selección de Brasil.

En los negocios, al igual que en el fútbol, todos los días se enfrentan retos de los que no siempre se saldrá victorioso. En el marco del Premio Citi a la Microempresa 2019, Citi y Aprenda comparten cuatro enseñanzas empresariales que nos deja la Selección Peruana de Fútbol en esta Copa América 2019.

1. Confianza: Un fracaso puede afectar significativamente a un emprendedor al extremo de llevarlo a cuestionar su modelo de negocio y sus propias habilidades para conducirlo. En esos momentos es importante recordar lo que lo motivó a emprender, la contribución que su emprendimiento a la sociedad y sus principales fortalezas. Imite a la Selección peruana que no dejó que un mal partido manchara su confianza ni sus ánimos. Tuvieron claro que son más que ese partido erróneo y que en el fútbol, como en la vida y los negocios, aún hay muchos más encuentros por jugar.

2. Liderazgo: En el camino del crecimiento, los emprendedores no siempre estarán en sus empresas. Por ello, enfrentan el reto de construir equipos que puedan continuar con el negocio cuando ellos tengan ausentarse de la cancha. El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha logrado conformar un grupo humano alineado y sinérgico y confía en él incluso en los peores momentos. Liderar no es otra cosa que servir a su equipo; hágalo cada día para que, si es que tuviera que alejarse de la cancha por un momento, sepa que ellos seguirán en el juego aún sin usted como director técnico.

3. Visión: Existen dos tipos de negocios: los que ya han pasado por una crisis y los que, tarde o temprano, la enfrentarán. Por ello, los emprendedores deben estar preparados para enfrentar cualquier adversidad. Los momentos posteriores al partido con Brasil fueron difíciles para la Selección, en especial para el arquero Pedro Gallese. Lejos de desanimarse, Gallese no dejó de entrenar, prepararse y estar listo para el siguiente partido. Así lo vimos el sábado pasado tapando un penal de infarto a uno de los mejores jugadores de la Selección de Uruguay. Haga como Gallese, vea las crisis como una oportunidad para prepararse, entrene doble y vuelva listo para hacer un gran partido.

4. Perseverancia: El camino del emprendimiento está lleno de obstáculos y algunos de ellos pueden hacerle creer al emprendedor que ya no se puede. La Selección peruana viene superando retos desde hace mucho. Primero al alcanzar el sueño de volver a llevar a nuestro país a una Copa Mundial y ahora, dándolo todo por volver a lograr el primer lugar en una Copa América. Aún cuando todo indicaba que no participaría y que no había nada que pudiera hacerse, jamás se quedó de brazos cruzados. Aprenda de la Selección: sea perseverante por alcanzar el éxito con su negocio y no escuche a quienes le digan “ya no se puede”. Esta es la mejor lección que nuestra Selección le deja a usted, empresario, y a todos los peruanos.

