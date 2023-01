Pese a cumplir con los criterios que establece el Gobierno, más de 214 mil hogares no recibieron el bono de S/380, según Contraloría | Fuente: RPP

La Contraloría detectó que 214, 758 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema no recibieron el bono de S/380 durante el estado de emergencia, al no ser incluidos en el Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB).

Sin embargo, más de 68 mil hogares fueron incluidos en el padrón, a pesar de que no les correspondía recibir el beneficio.

Incluso, la Contraloría evidenció que los hogares que no fueron incluidos en el Padrón General de Hogares (PGH), insumo para elaborar la lista de hogares beneficiarios, sí cumplían con los criterios de elegibilidad establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Por otro lado, en el PHB sí se consideró a hogares que superaron los umbrales de consumo de energía eléctrica, por lo que no les correspondía la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos. Es más, hasta el 28 de abril último, se advirtió que 42,772 personas de esos hoagres cobraron el subsidio, lo que representa S/ 16´253,360.00.

Otros detalles

La Contraloría identificó que 543 hogares tuvieron como responsables del cobro a una persona fallecida, y según los criterios establecidos por el Midis no correspondía asignar a otro integrante del hogar por tratarse de hogares unipersonales o quedaba constituido solo por menores de edad. Esto ocacionó que se destinen S/ 206,340 a hogares que no corresponden o no pueden efectivizar el cobro.

Incluso, al 28 de abril, siete personas cobraron el subsidio, lo que equivale a S/ 1,960.

