En contra Asociaciones de pensionistas afiliados a la ONP en Lima, Arequipa y Ancash manifestaron estar en contra de una posible devolución de aportes. Los trabajadores indican que los proyectos de ley del Congreso podrían afectar el fondo destinado al pago de los actuales pensionistas jubilados. De acuerdo con Javier Medina, secretario del Frente de Defensa y Social de Paramonga María Parado de Bellido, estos pensionistas también son población vulnerable, pero no han sido considerados al momento de plantear los proyectos.

La comisión de Economía del Congreso ya tiene listo el predictamen que propone que el Gobierno le devuelva a los afiliados de la ONP todos sus aportes.

Este documento, que deberá ser debatido en el pleno del Congreso, agrupa a 13 proyectos de ley.

Según el predictamen al que tuvo acceso RPP Noticias plantea "establecer un procedimiento especial que permita a los ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a solicitar el retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación.

Esta media se da luego de que, iniciado el estado de emergencia a raíz del coronavirus en Perú, el Gobierno y el Congreso dictaran algunas medidas que permitieron a los trabajadores retirar dinero de sus fondos de pensiones.

Sin embargo, esta ayuda económica solo alcanzó a los afiliados de las AFP.

¿Cómo sería el procedimiento de devolución del dinero?

Según la propuesta del Parlamento, la ONP deberá atender las solicitudes de los afiliados, que se podrán presentar de manera virtual o manuscrita, en un plazo máximo de 10 días hábiles

Una vez transcurrido este tiempo, el monto de los aportes acumulados será devuelto de la siguiente forma:

El 50 % del monto acumulado se entregará en un plazo de 15 días naturales desde la calificación favorable de la solicitud ante la ONP

El 50 % restante se entregará a los 60 días calendario computados a partir del primer desembolso.

Además, establece que los exaportantes tengan acceso a la información y estado actualizado de sus aportes

¿Cuál es la posición del MEF?

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, se pronunció sobre la iniciativa de la Comisión de Economía y explicó que solo el Poder Ejecutivo tiene facultades de gasto, por lo que consideró que la propuesta de dicho grupo de trabajo resulta peligrosa y significaría una vulneración a la Carta Magna.

“La Constitución define que solo es el Poder Ejecutivo el que tiene iniciativas de gasto. Me parece muy peligroso no solamente tratar de repartir plata que no existe, sino también estar recurrentemente violando la Constitución en una situación tan complicada”, sostuvo Alva en declaraciones al dominical Panorama.

