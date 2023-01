En la sesión plenaria participará la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien sustentará el proyecto de ley del Ejecutivo anunciado hace unos días. | Fuente: Andina

Este viernes 02 de octubre se debatirán en el pleno del Congreso los proyectos de ley sobre refinanciamiento y congelamientos de deudas a entidades financieras.

Previamente, ayer jueves, el Congreso suspendió el debate en el que se debatía el texto sustitutorio de los proyectos entre los que se incluía el congelamiento de deudas.

La sesión continuará con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien sustentará el proyecto de ley del Ejecutivo anunciado hace unos días.

En esta sesión plenaria también se encontrará el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos.

¿De qué trata la propuesta del Congreso?

La iniciativa busca beneficiar a las personas que cuenten con créditos de consumo, créditos personales, créditos hipotecarios y créditos vehiculares.

Se considerarán a aquellas personas con deudas iguales o menores a 3 UIT, equivalentes a S/ 12,900.

Mientras que en el caso del crédito hipotecario deudas menores a los US$ 150,000 y en los créditos vehiculares deudas que no superen los US$ 35,000.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno?

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva explicó, durante una conferencia de prensa, que esta ayuda va dirigido " a clientes vulnerables y que era buenos pagadores, antes de que llegara la pandemia".

Con esta propuesta, el Estado daría un aval parcial para las entidades financieras que cumplan con dos requisitos:

- Reprogramen los plazos de pago- Reducir el costo financiero para los clientes en al menos 20%

Estos serían los posibles beneficiarios de este apoyo:

- En los casos de los créditos de consumo, aquellos peruanos con una deuda menor a S/5,000. Se estima que hay cerca de 2 millones de peruanos en esta situación

- Para los créditos hipotecarios, se destinará el apoyo para quienes hayan solicitado el préstamo para una primera vivienda con un valor de menos de S/200,000. En esa situación se calcula que hay 54,400 mil deudores.

- Mientras que, para las mypes que tengan una deuda menor a S/20,000. Se estima que hay 1 millón 200 mil de negocios con ese monto de deuda.

Te sugerimos leer