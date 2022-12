María Isabel León, presidenta de la Confiep. | Fuente: Andina

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) recibió una respuesta negativa del Gobierno a su propuesta de permitir que empresas privadas participen en la compra y venta de vacunas contra la COVID-19.

Este martes la presidenta de la Confiep, María Isabel León, se reunió con el presidente de la República, Francisco Sagasti, para evaluar la solicitud con la que se esperaba comprar y distribuir las vacunas de forma gratuita a los trabajadores de las empresas formales que se unieran y a sus familiares.

Sin embargo, León señaló que el Ejecutivo ha descartado, que por ahora, el sector privado pueda adquirir vacunas en el corto plazo.

Recientemente Sagasti había precisado su posición al respecto, indicando que "lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune".

Según comentó, el Gobierno ya ha adquirido unas 48 millones de dosis contra la COVID-19 para este 2021.

Por su parte, León reconoció que no conoce un caso exitoso en algún lugar del mundo en el que un grupo privado haya negociado u comprado vacunas, esto debido a que los laboratorios están concentrándose en negocios específicamente con los gobiernos de cada país.

Anteriormente el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Oscar Ugarte, ya había señalado que las empresas no podrán comprar vacunas antes que el Estado termine las negociaciones.

