Confiep asegura que bajo crecimiento de la economía peruana no respalda alza del sueldo mínimo

Seguro de Vida Ley

La jefa de la Confiep cuestionó los cambios dispuestos por el Decreto de Urgencia (DU) N°044-2019 al Seguro de Vida Ley, que las empresas deberán contratar para sus trabajadores desde el primer día de laborares y ya no al cuarto año.

Indicó que si bien les parece que es una inversión que va a favor de los trabajadores, esto podría generar un sobrecosto en compañías de algunos sectores que ya cuentan con seguros especiales desde el inicio de la relación profesional.

En el programa 2020 de canal N, ante la pregunta sobre cómo aprecia la labor del Ejecutivo sin el Comgreso, León respondió que el Gobierno ha emitido 45 decretos de urgencia el año pasado y que los están estudiando con "bastante detenimiento", y objetó que el DU se haya emitido "más como una reacción" sin evaluar a todos los sectores de la actividad privada.

"El otro es el Seguro de Vida (Ley) anunciado hace poco que va a ser fijado ya no a los cuatro año de contratación de un empleado sino de inmediato cuando inicia la relación laboral, que nos parece que es una inversión que va a favor de los trabajadores, pero ciertamente pensamos que no se ha evaluado los distintos casos quizás por el apuro de reacción que ha habido a la muerte de estos dos jóvenes lamentable en el restaurante McDonald's, que ha sido más como una reacción, y no se ha evaluado que hay algunos sectores que ya tienen seguros que cubren estas cosas y que la generación de este nuevo seguro les puede crear un sobrecosto. Hay casos excepcionales, no digo que sean todos. Nos parece que es una inversión pero habría que haber revisado o habría que hacerlo al momento de reglamentar el tema, cómo se hace con aquellos sectores que ya tienen la obligación de tener seguros similares o que ya están cargados en su gasto, en su costo", sostuvo al referido canal.