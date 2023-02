La hoja de vida o currículum es tu carta de presentación, asegúrate que su contenido sea el idóneo. | Fuente: GETTY

Para los primeros tres meses del 2020, sólo el 14% de empresas a nivel nacional tiene intenciones de contratar personal, según la última encuesta de la consultora ManpowerGroup.

Oportunidades

Paola Campana, experta en Reclutamiento y Selección de esta institución refirió que una oferta laboral puede salir de tu propio círculo de amigos, conocidos o ex compañeros de trabajo, por lo que es necesario que sepan que estás buscando empleo.

"Corre la voz que estás buscando un empleo, empiecen con sus amigos, familiares pueden ser buenos recursos en esta búsqueda de trabajo. Podrían saber de algunas ofertas laborales que de repente tú no conozcas", sostuvo.

La experta en temas laborales comentó que además de buscar empleo en portales web en Internet, las redes sociales son plataformas gratuitas que puedes usar a tu favor ya que los reclutadores se fijan también en ellas. Campana aconsejó que tengas un perfil donde resalte tu profesionalismo.

Úsalas a tu favor

Otro factor importante es que postules a un empleo donde cumplas por lo menos con el 80 por ciento del perfil que están buscando. Mónica Villegas, directora de la Oficina de Oportunidades Laborales de la UPC, recomendó que tu currículum vitae siempre debe tener información veraz y no superar las dos hojas como máximo.

"Si no hacemos eso y no nos llaman, lo único que hacemos es llenarnos de frustración y empezar a decir nadie me llama no me consideran para ninguna posición, acuérdate no postular por postular a todas las opciones laborales que se presenten", aseveró.

La analista resaltó que las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas, también evalúan nuestras competencias blandas, es decir la capacidad de relacionarte, de trabajar con los demás y en equipo, de enfrentar dificultades y sobreponerte.

Actualízate y lúcete

Ahora, si ya tienes empleo, pero buscas un ascenso o cambiarte a un trabajo donde te paguen un mayor sueldo, tu productividad y proactividad deben ser tu firma, así lo explicó César Cáceres, docente de Posgrado de la Universidad de Piura.

"Para mejorar nuestra imagen profesional hay que prepararse y conseguir prestigio profesional con los compañeros y jefes. Es importante caer simpático y ser colaborador pero sobre todo hay que conseguir los resultados esperados por la empresa y superarlos", comentó.

Cáceres señaló que nunca es tarde para aprender y actualizar tus conocimientos, por lo que recomendó anotarte en cursos, diplomados, maestrías, entre otros, estudios que le darán un punto adicional a tu hoja de vida.

Te sugerimos leer