Miles de jóvenes no estudian en una universidad ni en un instituto debido a falta de dinero, pero esta situación puede cambiar, | Fuente: ANDINA

En el Perú seis de cada diez jóvenes que terminan el colegio no pueden estudiar en una universidad o un instituto técnico, principalmente porque sus familias no tienen el dinero para costear sus estudios.

El exministro de Trabajo, Daniel Maurate, advierte que esta situación trae al país graves problemas pues las familias que formen tendrán menos posibilidades de mejora económica.

“Estos jóvenes no pueden conseguir trabajo porque no son empleables, no tienen competencias que la demanda laboral requiere, están condenados a la pobreza y pobreza extrema, consiguen trabajos informales con baja remuneración y sin beneficios sociales”, aseveró Maurate.

Una oportunidad

Sin embargo, para tratar de cambiar esta realidad, existe Beca 18, un programa del estado peruano dirigido a jóvenes con bajos recursos económicos que hayan terminado el colegio o cursen el último año de la secundaria, y sobre todo tengan un alto rendimiento académico.

Lisbeth Bohórquez, vocera del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), detalla cuáles son los beneficios de este subsidio estatal que también incluye el acompañamiento al becado durante su etapa de estudios y apoyo para su inserción laboral.

“Beca 18 es una beca integral que financia el Estado para estudios superiores en universidades e institutos, que cubre tu manutención, pensión académica, laptop, útiles de escritorio, movilidad local, alimentación, entre otros beneficios hasta que culmines tus estudios”, comentó.

La vocera del Pronabec precisa que están impedidos a postular aquellas personas que hayan perdido una beca, que tengan antecedentes penales, policiales o judiciales y estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, es decir no cumplan con la pensión alimenticia de sus hijos.

¿Qué hacer?

La convocatoria anual del concurso Beca 18 para el año 2020 ya inició. En esta oportunidad otorgará 4 mil becas para estudios en universidades e institutos pedagógicos y mil becas para carreras en institutos técnicos. Para postular debes inscribirte por Internet ingresando al portal web www.pronabec.gob.pe. Los postulantes con las mejores puntuaciones obtendrán un cupo.

“Es importante que para que accedas a cualquiera de estas convocatorias debas rendir el examen nacional de preselección, cuyas inscripciones están abiertas hasta las 5 y media de la tarde del 11 de noviembre del 2019”, detalló Bohórquez.

