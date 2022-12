Antes de la pandemia, los cines empleaban cerca de 65,000 personas. | Fuente: Reuters

Las salas de cines podrán volver a funcionar tras la ampliación del la cuarta fase de reactivación económica.

Próximamente los cines podrán operar con un 40% de su aforo normal, pero aún no se han anunciado todos los protocolos.

El titular del Ministerio de Producción, José Luis Chicoma, adelantó que los lineamientos serán publicados esta semana.

"La recomendación es hacer más fuerte la ventilación y recirculación del aire. Mantener las puertas abiertas será importante. Y también está el tiempo entre función y función. Lo que se exige es que haya un sistema de renovación cíclica del aire, eso es lo que se le pide. Y también que se mantendrá los equipos de aire en funcionamiento durante todo el horario de operación, con la capacidad máxima disponible que tengan", adelantó el ministro a Gestión.

Entre otras cosas, se establecería solo el pago con tarjeta para las entradas y alimentos, para evitar el efectivo.

Asimismo, se exigiría el distanciamiento físico - corporal dentro de las salas, y en las colas para ingresar y salir de cada función.

Por otra parte la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo, indicó que se estará realizando seguimiento a las actividades aprobadas.

"No significa que tienen carta blanca y que no vamos a fiscalizar. Vamos a hacer seguimiento semanal y si vemos que los indicadores no funcionan, tendremos que tomar cartas en el asunto", dijo la ministra a Punto Final.

¿Cuánto han perdido los cines?

A inicios de la pandemia la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) calculó que las empresas de su rubro perdían más de S/ 16 millones por cada semana que permanecían cerradas.

