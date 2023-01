En el mercado existen más de 30 instituciones entre bancos, cajas y financieras, según la entidad fiscalizadora, SBS. | Fuente: GETTY

Si quieres ser tu propio jefe (a) o buscas tener otra fuente de ingresos, puedes solicitar un préstamo personal y con un capital inicial de 10 mil soles concretar ese emprendimiento.

Plazo y tasa

Los expertos en finanzas personales y emprendimiento recomiendan que además de pedir un crédito a una entidad financiera, debes tener un monto ahorrado para empezar esa aventura.

Lo aconsejable es que el préstamo lo pagues hasta por un plazo máximo de tres años, ya sea en un banco, caja o financiera. Y si el negocio marcha bien págalo antes.

Según Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School y columnista de RPP, los puntos a considerar y/o analizar al tomar el préstamo son al menos tres:

• Elige la TCEA más baja. Lo que cobran las entidades financieras no es solo la tasa de interés (llamada tasa compensatoria), sino que hay comisiones y gastos adicionales, por lo cual debes fijarte en la TCEA, que es la tasa real considerando todos estos cargos.• No tomes un periodo de gracia que no necesitas. Muchas veces pides postergar el pago de la primera cuota varios días, pero no te das cuenta que eso genera intereses adicionales.• Asegúrate que no te cobrarán cargos adicionales por el pago anticipado del crédito. Lo ideal es aprovechar cualquier ingreso “extra” para amortizar el crédito, y en este sentido debes tomar un préstamo que no te cobre ninguna penalidad por pago anticipado.

Adónde apuntar

Por su parte, Juan Infante Alosilla, gerente general Diempresa, señaló que los negocios que podrías emprender con un capital de S/10,000 son: una llantería, barberia, restaurante de venta de menú, puesto de mercado o una agencia de diseño gráfico.

Agregó que debes tener en cuenta el costo mensual del alquiler del local que necesitarás, y que este debe ser bajo.

"Tengo que hacer dinero desde el primer momento, para pagar mi local y a mí mismo. En primer lugar habría un solo trabajador pero apenas puedas debes contratar a alguien más para liberarte de tareas", aconsejó el empresario.

Infante refirió que el 60 por ciento del crédito debe destinarse a la compra de mercaderia y al pago de alquiler, mientras que el 40 por ciento del capital se dirige a publicidad como letrero o los volantes,

Carrillo asu vez insta a los emprendedores a usar la mitad de ese dinero para comprar mercadería y gasto corriente de los primeros meses (luz, agua, teléfono, etc.), y el otro 50% a activos fijos (muebles, equipos, remodelación, etc.

¿Cuánto te cobran las entidades financieras? Según el portal comparabien.com.pe las entidades financieras que te cobran menos por un crédito personal de S/10,000 a pagar en tres años, teniendo un sueldo mensual promedio de S/1,500 son: La Cooperativa Pacífico te cobra una cuota de S/473.18 mensuales por 3 años, a una tasa de interés (TCEA) de 18%. Al final del periodo pagarás en total S/12,775.Si el préstamo lo solicitas en Interbank, la cuota a pagar será de S/473.18, a una tasa (TCEA) de 48.72%. En total cancelarás S/17,034.Afluenta que brinda créditos por Internet, te cobra una cuota mensual de S/475.54, a una tasa (TCEA) de 51.88%. En 36 meses pagarás S/17,719.Banco de Comercio te cobra al mes S/388.74, con una TCEA de 25.98%. Cancelarás S/13,995.Banco Banbif te da el crédito por S/426.15, a una tasa de 37.04%. Pagarás S/15,341.Banco GNB cobra mensualidades de S/430.61, a una TCEA de 38.78%. Pagarás S/15,542.

