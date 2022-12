La Municipalidad había ejecutado solo el 54.9% de su presupuesto para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. | Fuente: AFP

280 serenazgos Tiene el distrito de Los Olivos, según el alcalde Felipe Castillo. La mitad de ellos, según afirma, están infectado por covid-19

Este fin de semana, 13 personas murieron en una discoteca de Los Olivos, durante un operativo policial, en pleno toque de queda.

Ante esto, el alcalde del distrito, Felipe Castillo aseguró que su municipio no tiene dinero para ampliar la cantidad de fiscalizadores, por lo que era imposible conocer que dicho local estaba funcionando.

“Estamos fiscalizando, pero es insuficiente por todos los efectivos (que tenemos) en estos momentos. Existen dos razones: Primero porque está muy mermada la cantidad de gente que tenemos y segundo que no podemos contratar más gente porque nuestra economía está muy precaria a raíz de la enfermedad”, indicó a RPP Noticias

Sin embargo, cabe precisar que la Municipalidad de Los Olivos recibió este año más de S/ 97 millones de los cuales ejecutó solo el 37.3%, según la plataforma del Ministerio de Economía (MEF).

Por su lado, el alcalde Castillo indicó que "ese dinero es para diversas obras y no solo para seguridad".

Con esta precisión, el Portal Amigable del MEF, señala que para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, el municipio tiene un presupuesto de S/ 6 millones 883 mil y solo ha ejecutado el 54.9%. Entonces, si cuentan con recursos, ¿qué falló?. El profesor de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP) , Marcel Ramírez, comentó al respecto.

“La capacidad de ejecución presupuestal a nivel de gobierno locales depende de dos elementos: Contar con los recursos necesarios que provienen fundamentalmente de la recaudación de impuestos municipales y de las transferencias que hace el gobierno central y también contar con el personal idóneo. En el caso del municipio de Los Olivos se aprecia una ejecución algo lenta considerando que estamos cerca al mes de septiembre”, indicó.

Marcel Ramírez, profesor en Gestión Pública de la UP

¿Qué son los arbitrios? Los arbitrios son específicamente un tipo de tasa que a su vez es un tipo de tributo que es fuente de ingresos de las municipalidades. El concepto de tasa significa que a cambio se recibe una contraprestación directa de la autoridad por ejemplo un servicio. los arbitrios son ingresos de las municipalidades distritales. ¿Quiénes lo deben pagar? ¿Quiénes lo deben pagar? Lo deben pagar quienes ocupan una vivienda dentro de la jurisdicción de una municipalidad ¿Para qué se pagan? ¿Para qué se pagan? De acuerdo a su definición los arbitrios sirven para financiar la prestación de servicios por parte de las municipalidades distritales. Los arbitrios son limpieza pública recojo de residuos sólidos, seguridad, mantenimiento de parques y jardines.

Durante el 2019, Los Olivos fue uno de los cuatro distritos en Lima Metropolitana que más incrementaron el cobro de arbitrios en 15%, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Dicho incremento se mantiene hasta la fecha ¿para qué sirve dicho tributo? ¿en qué debería beneficiar al vecindario? Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales nos explica.

“El vecino paga un arbitrio que se llama el de seguridad ciudadana para el serenazgo.Lo que pasa es que se tiene la mala costumbre de usar al serenazgo para perseguir los ambulantes y esa no es la función del serenazgo. La función del serenazgo es patrullar el distrito para la prevención del delito y en consecuencia, el alcalde de Los Olivos con el respeto que se merece no puede decir que no tiene capacidad para su fiscalización”, precisó.