Carlos Paredes es economista y fue titular del Directorio de Petroperú desde mayo de 2019. | Fuente: RPP

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes, informó la noche de este domingo que presentó su carta de renuncia tras la difusión de audios sobre la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

"Ya adelanté esa decisión a altos miembros del Ejecutivo y he enviado mi carta [de renuncia] el sábado. Mañana lo voy a formalizar. No me voy pateando ni tirando la puerta. Me voy muy orgulloso de lo que hemos hecho en estos diez meses. El trabajo ha sido extraordinario de todo el equipo que he liderado. Es una pena salir en estas circunstancias", dijo en declaraciones a Canal N.

Carlos Paredes señaló, no obstante, que el audio propalado el 11 de febrero "es una venganza de la gente que ha sido despedida por corrupción".

Según indicó, el 13 de febrero se reunió con la ministra de Economía para ofrecerle disculpas. "Sería tonto decir que estuvo bien lo que dije. Me arrepiento de haber dicho eso, pero insisto en que nunca busqué ofender a nadie", comentó.

El viernes último se propaló una conversación que sostuvo Carlos Paredes con una persona no identificada, en la cual se refiere en términos despectivos a la ministra María Antonieta Alva por negarse a que el Tesoro Público asuma una deuda de 1,500 millones de dólares por la modernización de la refinería de Talara.

