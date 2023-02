El streaming, que incluye tanto la suscripción pagada como la respaldada por publicidad, aumentó un 19.9% a US$ 13,400 millones en el último año. | Fuente: Reuters

¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale la música que escuchas en Spotify? Un estudio de la compañía S Money revela cuáles son las canciones con las mejores ganancias globales.

Este informe, que cruza datos de Spotify y Kworb, concluye que las canciones mejor pagadas del mundo son las más reproducidas pese a que el streaming aún no es la principal fuente de ingresos de la industria musical.

Para conocer las canciones con mayores ganancias, la empresa tomó el número global de transmisiones de la canción en Spotify y multiplicó esa cifra por $ 0.0049, que es lo que Digital Music News estima que gana un artista por cada transmisión.

El primer lugar en recaudación en streaming es de la canción "Shape of You" del cantante británico Ed Sheeran, quien habría ganado US$ 13.4 millones con este tema.

En el segundo lugar le sigue Post Malone con la canción "Rockstar", que tuvo una recaudación de US$ 10.4 millones en Spotify. Mientras que en el tercer puesto está "Dance Monkey", canción de Tones And I, con ingresos de US$ 10.2 millones.

Entre las primeras 20 canciones con más recaudación también se encuentran canciones en español que hasta la fecha han recaudado entre US$ 3.1 millones y US$ 1.02 millones en el streaming.

Las canciones latinas que movieron las mayores ganancias en el streaming fueron "Criminal" (Natti Natasha y Ozuna), "Adán y Eva" (Paulo Londra), "Déjala que vuelva" (Piso 21), "Otro trago" (Sech) y "Ahora te puedes marchar" (Luis Miguel).

En el caso de Perú, el estudio señala que la canción con mayor recaudación en Spotify es "En peligro de extinción" de Orquesta Bembé . Se estima que tuvieron una ganancia de US$ 107,176 por 21,872,556 reproducciones en la plataforma de streaming.

