El turismo en el Perú estaría perdiendo unos US$ 6 mil millones debido a las restricciones impuestas para el avance del Covid-19, según Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Los principales afectados serían los 3 millones y medio de personas que laboran en el sector. De este total, un 1 millón 450 mil son formales.

Por este motivo, la Canatur espera que el Poder Ejecutivo tome medidas para apoyar directamente al sector turístico.

El beneficio sería directamente para los trabajadores y evitar la pérdida de empleos.

"Con mucho esfuerzo se ha sostenido el pago del mes de marzo. Las grandes empresas pueden tres meses, hasta cuatro meses tal vez; las medianas, de tres a dos meses; y la pequeña empresa no llega a fin de mes", indicó Canales.

Ante la paralización del sector y de sus ingresos, el gremio plantea que el Estado subsidie el 80% de los salarios de los empleados formales del sector turismo.

Por otra parte, Canales señaló que el gremio ya está trabajando con PromPerú para la reactivación del sector una vez terminada la cuarentena.

El turismo receptivo factura unos US$ 5,200 millones al año, mientras que el turismo interno unos US$ 6,500 millones. Solo en Semana Santa se debieron recaudar unos US$ 200 millones.

