La ejecución de la inversión pública en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales entre enero y marzo de este año llegó a su mayor nivel frente al mismo periodo de los últimos cinco años. | Fuente: Andina

En los tres primeros meses de este 2021 se marcó un récord en la ejecución de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

Hasta el primer trimestre se calcula que se ejecutaron unos S/ 3,056 millones (12.9%) en el Gobierno nacional, S/ 2,787 millones (17.7%) en los gobiernos locales, y S/ 1,090 millones (12.7%) en los gobiernos regionales.

Pero, pese a la mejora de ejecución de presupuesto en inversión pública, Comex indica que existen grandes disparidades entre gobiernos regionales y municipios.

"Mientras departamentos como San Martín, Lima, Tacna y Cusco, se ubican como los de mayor ejecución, hay regiones que ni siquiera superan el 10% de ejecución. En la cola se encuentran Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Ica y La Libertad. El mismo panorama se observa en los gobiernos locales. En este segmento, los municipios de Lima se ubican como los de mayor ejecución de la inversión pública, mientras que las municipalidades del Callao y Áncash, figuran como los de más pobre ejecución", indica ComexPerú.

Cajamarca es la región con peor ejecución en inversión pública, pues tras tres meses de iniciado el 2021 apenas llega al 5.5% de ejecución de obras.

Sus recursos han crecido 134% en la última década de S/ 976 millones en 2010 a S/ 2,285 millones en 2020, pero pese al presupuesto su gasto ha ido cayendo año tras año. En el 2020 el gobierno regional solo alcanzó a un 6% del gasto público.

"Como se aprecia, el bajo nivel de ejecución no se debe a que no haya recursos. Por el contrario, existen cada vez más recursos, pero lo que no hay es una gestión eficiente de las autoridades en la ejecución de obras en favor de la población. Este contexto, lamentablemente, se da en muchas regiones del país", comentó Jessica Luna, Gerenta General de ComexPerú.

Cabe mencionar que en Cajamarca los recursos para inversión pública son obtenidos en gran parte gracias al canon y las regalías. Solo en los últimos diez años esto han representado el 42% se los recursos.

