La mayoría de los pagos se podrán realizar vía banca digital y se recibirán por cajero. | Fuente: Andina

La plataforma para conocer a los beneficiarios del Bono Familiar Universal de S/760 estaría lista en la primera semana de mayo, según anunció Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Sin embargo, hasta el momento, no se informa sobre su puesta en marcha.

Según Javier Palacios, viceministro de Trabajo, hoy se aprobará el padrón en el que se podrán validar si le corresponde o no el bono y desde la próxima semana se podrá cobrar.

Para el padrón de este subsidio se está teniendo en cuenta a quienes no estén generando ningún ingreso durante el estado de emergencia, es decir, que no se encuentren en ninguna planilla sea pública o privada.

El bono apoyará a alrededor del 75% de familias a nivel nacional, o 6 millones 800 mil hogares que debido a la paralización social obligatoria se han quedado sin ingresos.

Sin embargo, el presidente, Martín Vizcarra anunció que el objetivo de este mes es que 5 millones de hogares reciban el subsidio.

No podran ser beneficiarios quienen no hayan recibido o no vayan a recibir el bono “Yo me quedo en casa”, el bono rural y el bono independiente.

La ministra agregó que en la plataforma digital que están diseñando las personas que no hayan recibido bonos ni estén en otra base de datos podrán inscribir con su nombre, DNI y lugar de residencia.

Esta inscripción permitiría que el Midis valide datos y ayudará al Gobierno cuente con un registro general de los hogares del país para las próximas medidas que se tomarán.

Respecto al pago, la mayoría de estos se podrán realizar vía banca digital y por aplicativos celulares para evitar aglomeraciones en los bancos.

El dinero recibido vía banca digital podrá ser cobrado en físico a través de cajeros o agentes.

Te sugerimos leer