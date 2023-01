El retraso en la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit añadió más preocupación a los inversores. | Fuente: EFE | Imagen referencial

Las bolsas europeas sufrieron fuertes caídas este lunes 21 de diciembre tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido.Se conoció que: Madrid ha bajado un 3.08 %, Fráncfort un 2.82 %, Milán un 2.57 %, París un 2.43 % y Londres un 1.73 %.El índice Eurostoxx50 de las 50 empresas de mayor capitalización ha bajado un 2.74 %Esto se ha provocado luego que el fin de semana se revelara que el Gobierno británico comunicó que ha comenzado a propagarse una variante del virus que se transmite supuestamente con mayor facilidad, por lo que el número de pacientes hospitalizados ha aumentado y se acerca a los peores momentos de la primera ola a principios de año.Mientras tanto, el retraso en la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit añadió más preocupación a los inversores después de que en la medianoche del domingo venciera la fecha límite para tener un acuerdo.A esto se ha sumado el cierre de fronteras por parte de varios países a vuelos o transbordadores procedentes del Reino Unido a raíz de la aparición de una nueva variante del coronavirus en Londres y el sureste de Inglaterra.Por otro lado, Wall Street abrió este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se dejaba un 0.39 % pese al acuerdo para un segundo plan de estímulo por la pandemia en Estados UnidosEl selectivo S&P 500 perdía un 0.99 y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, bajaba un 0,89 % a la hora del cierre de los mercados europeos.El precio del petróleo intermedio de Texas caía el 4.06 % hasta US$ 47.24 por barril y el crudo Brent bajaba un 4.04 % hasta US$ 50.15.El euro abrió a la baja y más tarde moderaba los descensos a solo un 0.11 % hasta US$ 1.2236, mientras que la onza de oro bajaba el 0.17 % y se situaba en US$1,887.

Con información de EFE.

