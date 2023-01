El Banco de la Nación recomienda respetar el distanciamiento social y cumplir con las normas sanitarias dispuestas por el Gobierno contra la COVID-19. | Fuente: Andina

Los beneficiarios del Segundo Bono Familiar Universal (BFU) que no pudieron cobrar dentro de los cronogramas establecidos podrán acceder a los S/760 hasta el 2021.

“El Bono Familiar Universal permanecerá asignado al hogar beneficiario y podrá cobrarse hasta sesenta días después de culminado el estado de emergencia”, indicaron a través de un comunicado.

Recientemente el estado de emergencia fue ampliado hasta el 31 de enero del 2021, por lo que se podrá acceder al BFU hasta fines de marzo del próximo año.

¿Cómo cobrar?

El Banco de la Nación estará recibiendo a los beneficiarios del bono en sus agencias. Para identificar la agencia más cercana a su hogar puede ingresar a este enlace.

En el link podrás identificar en que agencia operativa puedes cobrar seleccionando el distrito en el que te encuentras. Por ejemplo: En Cercado de Lima hay cinco agencias del banco operativas.

Estos bancos usualmente atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Por el momento no han publicado los horarios que se establecerán para el 31 de diciembre y el 01 de enero.

Para consultas sobre el bono puede visitar el portal oficial bfu.gob.pe o llamar al 1811, la línea de consultas del BFU.

