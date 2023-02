Para postular al concurso, interesados deberán contar primero con la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible. | Fuente: Andina

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la Beca Generación del Bicentenario que brindará estudios maestría o doctorado totalmente subsidiados en universidades top del mundo.

Se otorgarán un total de 150 becas para profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los gastos de estudios de postgrado.

Para acceder a estas becas, el profesional deberá estar admitido en una una de las universidades ubicadas entre las 400 primeras del mundo acorde a QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades que se encuentran en estos rankings están: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, entre otras.

El listado completo puedes revisarlo en el siguiente link: www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

¿Qué incluye la beca?

La Beca Generación del Bicentenario cubre lo siguiente:

Costo de matrícula y pensión de estudios

Gastos administrativos para la obtención del grado y/o título

Trasporte interprovincial e internacional

Alojamiento, alimentación y movilidad local, materiales de estudio, seguro médico, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos?

El Pronabec indica que los postulantes deben cumplir con estos requisitos:

1. Tener nacionalidad peruana.

2. Acreditar estudios de pregrado o posgrado:

Para maestrías: Contar con grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional

Para doctorados: Contar con grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional o grado de maestría.

2. Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio final) en alguno de los siguientes percentiles:

Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.

Quinto superior o equivalente.

Tercio superior o equivalente (percentil mínimo exigido para participar en el concurso).

4. Contar con la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible.

5. Acreditar ingreso promedio mensual per cápita familiar igual o menor a S/ 6,510.

6. Acreditar experiencia laboral mínima de un año, contabilizado después de obtenido el grado de bachiller o título técnico profesional hasta la fecha de publicación de las bases.

7. Acreditar un buen perfil profesional y/o de investigación.

8. No poseer deudas superiores a 7 remuneraciones mínima vital (S/ 6510)

9. Estar en buen estado de salud física y mental.

10. Declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

¿Cómo postular?

La postulación es virtual y se puede realizar a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario

Estas postulaciones terminarán el 4 de junio del 2021, hasta las 5:30 p. m.

Cabe mencionar que la beca financiará solo programas académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.