El presidente del Banco Central, Julio Velarde señaló que el proyecto minero Tía María debe desarrollarse en el país.

Licencia para construir con aceptación social

El titular del BCR coincidió así con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, en que el Estado peruano podría otorgarle al proyecto cuprífero la licencia de construcción. La empresa Southern espera recibir la licencia en las próximas semanas, pues el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María vencerá el próximo mes.

Velarde resaltó que para el inicio de la construcción de Tía María el proyecto minero "obviamente necesita la aceptación social", sin embargo sentenció que se tratan de recursos públicos.

"Pero son recursos de todos los peruanos y no solo de los vecinos de la zona. Lo que hay que cuidar siempre es que no se afecte el medio ambiente por eso deben darse todas las garantías pero oposición simplemente por oponerse sin estimar realmente cuales son los daños a la economía, creo que no se justifica", sostuvo tras la presentación de la novena moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada del Perú”, alusiva al Gato Andino.

