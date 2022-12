Este monto es la mayor intervención registrada que ha hecho en el BCR. | Fuente: Andina

El Banco Central de Reserva (BCR) vendió cerca de US$ 10,300 millones en el mercado cambiario durante este semestre para mitigar el fuerte incremento en el precio del dólar.

“Este monto es la mayor intervención registrada que ha hecho en banco en posición vendedora en un solo semestre”, dijo Armas la semana pasada, durante la presentación del Programa Monetario - Junio 2021.

De los US$ 10,300 millones ofertados, US$ 4,300 millones fueron en ventas en el mercado spot y US$ 6,000 millones en la colocación de derivados cambiarios.

Este nuevo récord de ventas de dólares se dio en medio de la incertidumbre generada por las elecciones presidenciales, lo que incrementó el precio del billete verde a máximos históricos y redujo el valor de la moneda peruana.

En lo que va del 2021, el sol peruano se depreció cerca de un 7.6% frente al dólar. Incluso Bloomberg recientemente indicó que la eda podría extender sus pérdidas, con lo que el dólar subiría hasta S/ 4.00 si Pedro Castillo es declarado ganador de las elecciones y no modera su discurso.

Los mercados se habían mostrado preocupados por las propuestas del candidato de Perú Libre debido a que planteaba un cambio total del modelo económico y nuevas condiciones para las empresas que operen en el país. Aunque, en los últimos días Castillo mostró una moderación en su discurso.

Recientemente los analistas indicaron que sin importar quien salga elegido presidente, este tendrá que hacer frente a un fragmentado Congreso, donde ningún partido tendrá mayoría.

