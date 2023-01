El crecimiento el próximo año será superior al 10% en el 2021, según Julio Velarde. | Fuente: Andina

El Perú podría recuperar su nivel económico previo a la pandemia entre el 2021 y 2022, según comentó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Una pronta recuperación económica dependerá de que se mantenga la solidez macroeconómica y de otros factores.

"(Siempre que no) hayan propuestas que pongan en riesgo esta estabilidad, si es que no hay incertidumbre política, que las elecciones no tengan tanto efectos y que las vacunas (contra la COVID-19) no se retrasen más allá de lo que esperamos", comentó el representante del BCR.

Según sus proyecciones, en el 2021 la economía crecería un 11.5% y en el 221 el crecimiento sería de 3%.

"Todos los indicadores apuntan a una recuperación rápida. Las expectativas empresariales están siendo bastante más positivas y esperamos que la inversión privada vaya muy bien el próximo año", señaló Velarde.

Esta recuperación es producto del estímulo fiscal y monetario, así como la progresiva recuperación del mercado laboral.

En octubre de este año se registró una caída de 4.3% en el registro de puestos de trabajo formales, una cifra menor a lo reportado mayo, cuando la caída fue de 8.5%.

