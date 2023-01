Congreso aprobó ley que permite retiro de hasta 1 UIT, es decir S/4,300 de los fondos de ONP. sin embargo, el Ejecutivo presentó demanda de inconstitucionalidad. | Fuente: RPP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde criticó la ley aprobada en el Congreso que permite el retiro de hasta 1 UIT (S/4,300) de los fondos de la ONP.

Al respecto advirtió que la norma causa desequilibrio en las cuentas fiscales.

"Puede que con la pandemia causada por la Covid-19 se hayan presentado propuestas populistas. Es inimaginable. Pedir que le devuelvan la ONP es como pedir que le devuelvan el IGV que pagó los últimos 10 años", agregó Velarde.

Cabe indicar que esta propuesta del Parlamento causó rechazo del Ejecutivo que presentó, incluso, una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que ya fue admitida.

"Estamos pidiendo al Congreso de manera informal -porque tienen autonomía- que contesten a la brevedad esta demanda, porque desde el análisis en el Ejecutivo no es posible que tengamos un efecto sobre el presupuesto público y hacer peligrar el equilibrio fiscal", dijo Violeta Bermudez, presidenta del Consejo de Ministros en Ampliación de Noticias.

La ministra hizo alusión a la posición conflictiva desde sectores del Parlamento que amenazan con censurar a la presidenta de la Mesa Directiva, Mirtha Vásquez, si es que acelera la respuesta del legislativo a la notificación del TC sobre el caso de las devoluciones de la ONP.

"Estamos tratando directamente con la Mesa Directiva, que está mostrando una actitud colaborativa de trabajo concertado, pero hay posturas en el Congreso, las más radicales que pretenden censurar la Mesa Directiva", señaló.

A estos grupos, Bermúdez les pidió que reflexionen "sobre el impacto que esto tiene en la gestión del país".

Riesgo

En otro momento, Velarde anunció que la caída del PBI este año será de 11.5%. Mientras que el 2021 se experimentará un crecimiento económico de 11.5%.

No obstante existen riesgos que pueden impedir alcanzar dichas estimaciones el próximo año como "algunas normas que no nos imaginamos que podrían salir del Congreso, no creo que las elecciones del 2021 afecte el escenario".

