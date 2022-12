En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de más de 8% en el mercado peruano. | Fuente: Andina

El Banco Central de Reserva (BCR) reportó su mayor intervención en el mercado cambiario en un semestre con el fin de mitigar la fuerte alza del dólar en el Perú.

Hasta la fecha el BCR ha vendido US$ 10.4 millones ante el incremento en la cotización del dólar. De ese total, se han ofertado US$ 4.4 mil millones en el mercado spot y se ha realizado una colocación neta de derivados cambiarios por US$ 6 mil millones.

En las últimas semanas el precio del dólar ha llegado a niveles históricos a consecuencia de la incertidumbre electoral, y también por factores externos, cotizando a más de S/ 3.90.

"Un punto a señalar es que ahora tenemos una tasa sumamente alta, igual a la de Estados Unidos. Hemos mantenido una política monetaria bastante expansiva. Este escenario de frenar la volatilidad se ha dado en un marco en que hay un montón de soles", comentó Julio Velarde, presidente del BCR, durante el reporte de inflación.

En lo que va del año la moneda peruana se ha depreciado en cerca de un 8%, pero el BCR asegura que se ha mantenido una baja volatilidad comparado con otros países de la región.

La variación del sol entre el 2020 y 2000 es de un 6.2%, cifra menor a la volatilidad que registran las monedas de Chile (42.4%), Colombia (54.6%), México (89.2%) y Brasil (129.4%)

Según una encuesta realizada por el BCR a los agentes económicos, se espera que el tipo de cambio se encuentre en S/ 3.60 por dólar para fines del 2021.

Intervención del BCR para frenar alza del dólar. | Fuente: BCR

