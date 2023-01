BCR advierte de un impacto a la economía peruana si Congreso aprueba el proyecto que establece la condonación de deudas | Fuente: RPP

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde advirtió que si el Congreso aprueba el proyecto de ley que propone la condonación de deudas a las personas, la economía peruana se afectará.

"El costo no es que los banqueros pierdan capital. El problema es que si no queremos que la economía caiga 30% o 40% , no se puede permitir que depositantes pierdan ahorros", dijo.

Cabe recordar que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso está evaluando el predictamen de los proyectos de ley que plantean la condonación de deudas.

La finalidad de estos proyectos es suspender, congelar y/o eliminar las deudas de usuarios debido al estado de emergencia, por un periodo de cuatro meses.

"Realmente, hay que preguntarnos si es un despropósito esa sugerencia que se hace en el Congreso para que no recrean que está contaminado por el debate político. Pregunten cuál es la consecuencia, es un despropósito", enfatizó.

Posturas

Socorro Heysen, superintendenta de la SBS adviertió de una crisis financiera que afectaría a la mitad de las entidades del país, en medio de la pandemia causada por el coronavirus en Perú.

Heysen explicó a RPP Noticias que, de aprobarse esta iniciativa, 26 entidades financieras podrían quebrar, lo que afectará los ahorros de 6 millones de personas.

