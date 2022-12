Banco de la Nación podrá realizar operaciones de banca múltiple, de acuerdo con la norma que aprobó el Congreso | Fuente: RPP

Advertencia de la SBS la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señala que los depósitos que se realicen en el banco estatal no tendrían la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), el cual protege a los clientes si la entidad financiera quiebra. Asimismo, indican que esta iniciativa contraviene al rol subsidiario que el artículo N° 60 de la Constitución. “El rol subsidiario no se cumplirá cuando la actividad del Estado tenga por objetivo competir con la actividad empresarial privada, como ocurriría si se pretendiera atender las mismas necesidades de la población que el privado viene atendiendo”, sostiene la SBS.

El Congreso aprobó la ley que faculta al Banco de la Nación a realizar operaciones y servicios de banca múltiple, como préstamos personales o recibir depósitos de ahorro a personas naturales.

Con esta iniciativa, el banco estatal podría competir con las entidades financieras privadas que ya ofrecen cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, y préstamos personales, de consumo e hipotecarios.

La propuesta está a la espera de ser aprobada u observada por el Ejecutivo, se busca que más peruanos puedan acceder a los servicios del Banco de la Nación, explica el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, miembro de la comisión de Economía del Parlamento

"La intención que se tiene es que el Banco de la Nación sea una banca especializada en banca persona, para el ciudadano de a pie a nivel nacional y que pueda competir con las demás bancas privadas. Con esta medida, 24 millones de peruanos podrán acceder ahora libremente a trabajar con el Banco de la Nación. Soy un convencido que el Banco de la Nación debe ser especializado en la banca de personas para aliviar la dura crisis económica de las de personas de a pie", dijo el parlamentario a RPP Noticias.

Posturas

Sin embargo, para Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), darle estas facultades al Banco de la Nación es un riesgo, pues no está preparado para ofrecer esos servicios a las personas.

"Al darle las facultades al Banco de la Nación tenemos que pensar que lo que capta el Banco de la Nación son recursos públicos y esos fondos no se pueden utilizar para ser arriesgados y utilizados en préstamos. El Banco de la Nación no está preparado para ser inclusión financiera, no tiene una estructura para eso. A las instituciones de microfinanzas les ha costado 30 años aprender de este negocio. Deben tener un área de riesgo sumamente potente que ahora no", agregó Jorge Delgado.

Maria Laura Cuya, profesora de Pacifico Business School y Gerenta General de Fintech Innova Funding SAC resaltó que la iniciativa del Congreso hace posible la inclusión financiera que hoy es urgente y necesaria.

"Yo creo que será interesante los siguientes pasos que se hagan porque la legislación ya está, van a poder habilitar corresponsales con billeteras electrónicas y llegar a esa capilaridad amplia que tiene el Banco de la Nacion que es fuerte. Para cumplir esto de manera adecuada se hace necesario que el banco fortalezca varios ámbitos alrededor de la tecnología, infraestructura y recursos", sostuvo Cuya.

En la mira

Ya el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya tenía en la mira un plan para cerrar brechas de acceso al sistema financiero, en la que apunta a que el 2030, 7 de cada 10 adultos ya tengan una cuenta en el banco.

La inclusión financiera es un término que ha cobrado más protagonismo en medio de la pandemia, pues la entrega de bonos para los hogares del Perú no fue tan sencilla ni rápida debido a que muchas familias no tenían una cuenta bancaria y estaban fuera de este universo.

Te sugerimos leer