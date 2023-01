En agosto, el valor de las exportaciones se redujo en 8.1% ante las menores exportaciones pesqueras y de hidrocarburos. | Fuente: Andina

En el mes de agosto, la balanza comercial registró un superávit de 99 millones de dólares y en el periodo enero-agosto se acumuló un resultado positivo de 3,137 millones, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El valor de las exportaciones en agosto fue de 3,729 millones de dólares, menor en 329 millones respecto a agosto de 2018. La mayor reducción se observó en las exportaciones pesqueras, agrícolas y de hidrocarburos.

Las exportaciones no tradicionales disminuyeron 86 millones de dólares ante las menores ventas de los sectores agropecuario y textil, principalmente.El valor de las importaciones en agosto fue de 3,630 millones de dólares reduciéndose 218 millones respecto a agosto de 2018.

Este mes se redujeron las compras de insumos, principalmente combustibles; mientras que las adquisiciones de bienes de consumo y de capital se incrementaron

Exportaciones

En agosto, el valor de las exportaciones se redujo en 8.1% ante las menores exportaciones pesqueras y de hidrocarburos. Las exportaciones no tradicionales disminuyeron 86 millones de dólares debido a las menores ventas del sector agropecuario y textil, principalmente.

En el mes de agosto, las exportaciones del sector minero aumentaron 1.4% principalmente por las mayores exportaciones de oro. Las exportaciones agropecuarias disminuyeron en 12.3% (paltas, frutas, legumbres y hortalizas), y las del sector manufacturero se redujeron en 13.7%.

Otros sectores que mostraron disminución fueron pesca por harina de pescado (-34.5%) e hidrocarburos por petróleo crudo y derivados (-30.4%).El volumen exportado disminuyó en promedio 7.8% en agosto. Los embarques de productos tradicionales disminuyeron 8.0% explicado principalmente por los menores envíos de harina de pescado, café, cobre, oro y petróleo crudo y derivados.

Asimismo, el volumen exportado de productos no tradicionales registró una caída de 7.1%, en particular los sectores agropecuario y textil.Los precios de exportación cayeron en promedio 0.3%. La reducción de precios del sector tradicional fue de 0.4% (por cobre, zinc, petróleo crudo, derivados y gas natural) en tanto que los precios promedio de los productos no tradicionales disminuyeron 0.4%.

Por principales destinos, se produjeron menores ventas a China, 103 millones de dólares (harina de pescado y cobre) y a Estados Unidos 355 millones (oro y petróleo residual). Por otro lado, aumentaron las ventas a Canadá en 218 millones de dólares (oro y plata).

Importaciones

En agosto, el valor de las importaciones totalizó 3,630 millones de dólares, reduciéndose 218 millones (-5.7%) respecto a agosto de 2018.

En este mes se redujeron las compras de insumos, principalmente combustibles. Sin embargo, las adquisiciones de bienes de consumo y de capital se incrementaron.

En lo que va del año, el valor importado se ha reducido en 591 millones (-2.1%) debido a las menores adquisiciones de insumos (en especial, los combustibles) y bienes de consumo duradero (principalmente de automóviles).

En agosto, el índice de volumen de las importaciones se redujo en 2.5% por efecto de las menores adquisiciones de petróleo y derivados (-34.1%). Sin embargo, los embarques de bienes de capital aumentaron en 8.6%.

En lo que va del año, la reducción del volumen importado es de 0.6% por la reducción en la adquisición de petróleo y derivados y automóviles principalmente; no obstante, el índice de volumen de las importaciones de bienes de capital aumentó 3.9%.

