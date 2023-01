María Jara, presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano. | Fuente: RPP Noticias

La presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara, aclaró que el subsidio al transporte público que otorgará el Gobierno para atenuar las pérdidas de este sector durante el Estado de Emergencia solo aplicará a servicios no concesionados y, por lo tanto, no aplicará para el Metropolitano o los corredores complementarios.

"Este subsidio está solamente pensado para aquellos modos de transporte que no tienen concesiones. Por lo tanto, no le alcanza al Metropolitano, no le alcanza a los corredores complementarios, porque ahí hay un contrato de concesión donde está como concedente la Municipalidad de Lima", precisó.

En entrevista con RPP Noticias, aclaró que este subsidio aprobado por el Gobierno "no soluciona los problemas", como la renovación de vehículos o la ampliación de flotas, sino que busca cubrir algunos costos operativos para garantizar la continuidad del servicio en las actuales condiciones donde el aforo está reducido.

Jara también explicó que este subsidio está condicionado a que las empresas de transporte que accedan coloquen una unidad de GPS y entreguen información sobre rutas, frecuencias y horarios, además de garantizar el aforo y el distanciamiento social en las unidades para evitar la posibilidad de contagios de COVID-19.

"Para hacer este trabajo la ATU viene coordinando con las Fuerzas Armadas y la Policía, además de los municipios distritales, para verificar que esto se cumpla. Y por supuesto que los primeros interesados son los propios transportistas porque de verificarse que los protocolos de distanciamiento no se cumplen, no se le va a otorgar el subsidio", destacó.

Asimismo, se mostró convencida de que los empresarios formales se sumarán a estas tareas para ordenar el transporte en el contexto de la pandemia. En tanto, señaló que los informales "tendrán que se rreprimidos y tendrán que ser retirados de las calles". "Estamos afinando la estrategia con la Policía y las Fuerzas Armadas", apuntó.

En otro momento, señaló que mantienen la predisposición para dialogar con la Municipalidad de Lima pese a que el alcalde Jorge Muñoz cuestionó que los subsidios sean destinados para la ATU. Al respecto, destacó la estrategia CITIS para inyectar fondos para la construcción de ciclovías temporales que ayuden a disminuir la presión del transporte público.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista a María Jara, presidenta de la ATU. | Fuente: Foto: Andina / Audio: RPP Noticias

Te sugerimos leer