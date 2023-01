'Se ha reprogramado a más de la mitad de clientes de los bancos en cartera de consumo y a cerca de la mitad de la cartera hipotecaria', dijo Martín Naranajo, presidente de Asbanc | Fuente: RPP

Martín Naranjo, presidente de Asbanc, afirmó que durante el estado de emergencia por el Coronavirus en Perú, se han reprogramado "9 millones de créditos".

"Se ha reprogramado a más de la mitad de clientes de los bancos en cartera de consumo, a cerca de la mitad de la cartera hipotecaria y al 70% de cartera mype. En total son cerca de 9 millones de créditos", dijo en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, indicó que el proyecto de ley que propone la condonación de deudas a clientes de bancos es "una norma redundante que ya existe en base a la necesidad de las personas, en medio de la pandemia.

En ese sentido, agregó que tal como está diseñada la norma "puede afectar los ingresos, los resultados, la solvencia, los ahorros y se compromete la reactivación".

"Es realmente grave con lo que se está jugando. Primero no es equitativo, favorece a los que no necesitan, en medida que se consume recursos escasos se reprime la ayuda a quienes realmente necesitan", explicó.

¿Cuál es la propuesta del Congreso?

"Proponemos 90 días de congelamiento de deudas solo en la banca múltiple". Así lo explicó el parlamentario. Cabe señalar que al inicio, el tiempo de congelamiento de deudas era por 120 días

"Es una medida tomada en situacion de emergencia, donde hay 6 millones de clientes de banca múltiple en situacion de morosidad. Hay 8 millones y medio que reprogramaron sus deudas, pero ¿cómo se reprogarmaron? En beneficio de los bancos", explicó el congresista.

¿Qué respondió al MEF y al BCR?

La semana pasasda, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde advirtió que si el Congreso aprueba el proyecto de ley que propone la condonación de deudas a las personas, la economía peruana se afectará.

"El costo no es que los banqueros pierdan capital. El problema es que si no queremos que la economía caiga 30% o 40% , no se puede permitir que depositantes pierdan ahorros", dijo.

Al respecto, el congresista Luna explicó que esta opinión es en base al primer predicatmen y no al actual, que ya tiene modificaciones.

"No somos irresponsables tampoco, no queremos que nos den noticias alarmistas. El informe del BCR dice que quebrarán financieras, pero no habla nada de la banca múltiple", agregó.

Por su lado, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva dijo que el proyecto de ley del Congreso es inoportuno en medio de esta crisis y afectará a 6 millones de ahorristas.

El parlamentario sostuvo que la titular del MEF se reunió con la Meda Directiva del Congreso y otros voceros de bancadas. "Se le hizo la misma pregunta: Si sacamos a cajas y microfinancieras, ¿habrá algún problema? ¿Los bancos se verán afectados o pueden asumir las pérdidas?"

