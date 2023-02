El informe revela que el 2.6 % de los hogares vive en condiciones de hacinamiento crítico. | Fuente: EFE

Un 47.7% de los hogares en las principales ciudades de Argentina no tiene acceso a por lo menos uno de los servicios básicos, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En estos hogares ubicados en 31 conglomerados urbanos, en los que habita el 53.6 % de las personas, se carece se servicios como agua corriente, cloacas y gas natural.

Hasta el segundo semestre del 2020, se calcula que en Argentina un 10.9 % de los hogares no accede al servicio de agua corriente, un 33.8 % no tiene conexión a una red de gas natural y el 31.2 % no está conectado a la red cloacal.

De acuerdo con el informe, un 2.6% de las familias que viven en estos hogares se enfrentan día a día a condiciones de hacinamiento crítico.

Esto significa que cerca de 1.4 millones de personas viven en sitios donde duermen tres o más personas por cuarto.

Según indica el Indec, el 13.7% de los hogares no cuentan con condiciones de saneamiento adecuadas, es decir, no tienen un baño, comparten el baño con otro o este está afuera de su casa.

Además, se revela que el 6.6 % de los hogares habita en una vivienda cercana a basureros y que un 11 % vive en zonas inundables.

(Con información de la Agencia EFE).

