Tras las marchas de las comunidades y críticas de autoridades de Arequipa contra la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, el Consejo de Minería decidió suspender el permiso que tenía la compañía.

Esto ocasionó reacciones en los pobladores, en la empresa Southern, encargada de la construcción y del mismo de Economía, Carlos Oliva.

Pero, ¿cuándo se sabrá si el proyecto minero va o no?

El Consejo de Minería tiene hasta el 29 de octubre próximo para resolver si proceden o no los tres recursos de impugnación planteados contra el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Southern Perú. Es decir, decidirá si va o no dicho proyecto cuprífero de US$ 1,400 millones, informó Gestión.

Cabe recordar que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva hizo un llamado a la calma ante la decisión de la minera Southern de evaluar el presupuesto que tenía previsto para este año en el proyecto cuprífero Tía María.

Y es que el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Raúl Jacob, señaló que evalúa un cambio en el presupuesto previsto para este año, destinado al desarrollo del proyecto inicialmente previsto en US$ 300 millones.

