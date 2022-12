La valorización de MGM en la bolsa ronda los US$ 5,500 millones, incluida su deuda. | Fuente: EFE

La compañía Amazon está cerca de cerrar un acuerdo para la compra del famoso estudio de cine Metro Goldwyn Mayer (MGM), por un monto de US$ 9,000 millones, según adelanta el diario The Wall Street Journal (WSJ).

De concretarse esta transacción, esta sería la segunda mayor adquisición del gigante de las ventas por internet, después de los US$ 13,700 millones que desembolsó en 2017 por la cadena de alimentación Whole Foods.

Se espera que esta semana se tengan nuevas noticias sobre el avance de este acuerdo con el cual Amazon podría ser el nuevo dueño de 4,000 títulos cinematográficos que incluyen dos de las franquicias mejor valoradas de la industria como James Bond y Rocky, además de clásicos como "Gone with the Wind".

No es la primera vez que se especula sobre el asunto, pues se reporta gran interés de Amazon en expandir sus capacidades en el sector del entretenimiento para reforzar su servicio de transmisión de streaming.

En el 2020 Amazon Prime Video, el servicio de videos del gigante de internet, tuvo 175 millones de clientes, cifra menor a los 208 millones de suscriptores de Netflix.

Por el momento se conoce que MGM, que busca comprador desde hace meses, se valora en alrededor de US$ 5,500 millones.

En tanto, luego de conocerse la posible compra el valor de las acciones de Amazon en la bolsa de Nueva York estaban un 1.51 % por encima de su valor de cierre de la jornada anterior.

(Con información de la agencia EFE).

