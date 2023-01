El Congreso modificó el predictamen y establece ahora plantear el congelamiento de deudas para los clientes de bancos | Fuente: RPP

Cambios y ajustes. El congresista José Luna, presidente de la comisión de Defensa del consumidor anunció que el proyecto de ley que propone la condonación y congelamiento de deudas fue modificado, luego de escuchar algunas opiniones del BCR, la SBS y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

En RPP Noticias indicó que el Congreso pretende perdonar las deudas de clientes de bancos y no de todo el sistema financiero, que incluía las cajas y microfinancieras.

"Hemos escuchado varias opiniones y nos dijeron que las cajas y financieras no podían aguantar tanto tiempo sin ingresos. Hemos pedido más información y nos hemos dado cuenta de que los bancos, en el trimestre de marzo a abril, recibieron más de 800 millones de soles de ganancia, es decir 500 millones más que la del año pasado"

¿Cuál es la propuesta del Congreso?

"Proponemos 90 días de congelamiento de deudas solo en la banca múltiple". Así lo explicó el parlamentario. Cabe señalar que al inicio, el tiempo de congelamiento de deudas era por 120 días

"Es una medida tomada en situacion de emergencia, donde hay 6 millones de clientes de banca múltiple en situacion de morosidad. Hay 8 millones y medio que reprogramaron sus deudas, pero ¿cómo se reprogarmaron? En beneficio de los bancos", explicó el congresista.

¿Qué respondió al MEF y al BCR?

La semana pasasda, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde advirtió que si el Congreso aprueba el proyecto de ley que propone la condonación de deudas a las personas, la economía peruana se afectará.

"El costo no es que los banqueros pierdan capital. El problema es que si no queremos que la economía caiga 30% o 40% , no se puede permitir que depositantes pierdan ahorros", dijo.

Al respecto, el congresista Luna explicó que esta opinión es en base al primer predicatmen y no al actual, que ya tiene modificaciones.

"No somos irresponsables tampoco, no queremos que nos den noticias alarmistas. El informe del BCR dice que quebrarán financieras, pero no habla nada de la banca múltiple", agregó.

Por su lado, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva dijo que el proyecto de ley del Congreso es inoportuno en medio de esta crisis y afectará a 6 millones de ahorristas.

El parlamentario sostuvo que la titular del MEF se reunió con la Meda Directiva del Congreso y otros voceros de bancadas. "Se le hizo la misma pregunta: Si sacamos a cajas y microfinancieras, ¿habrá algún problema? ¿Los bancos se verán afectados o pueden asumir las pérdidas?"

