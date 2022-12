Las solicitudes de retiro de fondos de las AFP se podrá realizar a partir de la próxima semana. | Fuente: El Peruano

Alrededor de 5 millones 623,000 afiliados de las AFP podrán solicitar el retiro de sus fondos de pensiones desde el próximo jueves 27 de mayo.

Con esto se estima que podrían retirarse hasta S/40 mil millones del total de fondos que se encuentran en el Sistema Privado de Pensiones, lo cual según la SBS generará un impacto en la rentabilidad de las cuentas.

Por ello, ¿qué debes tener en cuenta si eres uno de los afiliados que aún no sabe si realizar el desembolso?

Según el Instituto de Peruano de Economía (IPE), si el afiliado retiró S/2,000 con los desembolsos permitidos el año pasado, se estima que su futura jubilación habría perdido cerca de S/8,000.

"Hay que hacer un análisis costo - beneficio del mismo para ver por qué hacemos el retiro (...) Si uno no sabe que hacer con el dinero es mejor dejarlo en la AFP porque es tu futura jubilación que puede verse afectada", comenta el economista y docente de ESAN, Jorge Guillén.

El economista indica que es importante revisar el nivel de riesgo en el que está tu fondo. Actualmente hay cuatro tipos de fondos.

En el fondo 0 se encuentran los afiliados que está en proceso de jubilación y tiene menor riesgo, al igual que el fondo 1, donde la el capital genera una rentabilidad estable.

Mientras que en el fondo 2 se encuentra un nivel de riesgo moderado y está orientado a las personas que se jubilarán en promedio dentro de unos 15 años.

El fondo con más riesgo es el fondo 3 que tiene más fluctuaciones en la rentabilidad, tiene principalmente afiliados que se jubilarán dentro de 20 años en promedio.

Si de todas maneras deseas realizar el desembolso, es una opción revisar las tasas de interés que te ofrece el sistema financiero.

"Si al retirarlo no lo va a gastar puede ponerlo en un fondo sin fin previsional y puede ganar una tasa de interés en las mismas AFP, que están en función de los fondos. Siempre hay un nivel de riesgo. Lo puedes retirar dos veces al año y no depende de si tienes que hacer una solicitud o no. También puedes una tasa de interés que te puede generar el banco, que son menores a lo que ha venido rindiendo la AFP en los últimos diez años", comenta Bruno Bellido, docente de Economía de la Universidad de Lima.

Actualmente la plataforma comparabien.com.pe indica que las entidades financieras que tienen cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos ofrecen una tasa de interés de entre 0.10% y 5.10%.

También es recomendable calcular cuánta pensión de jubilación recibirías. Para saber cuánto dinero tienes en tu fondo de pensiones y cómo calcular la pensión que podrías recibir en un futuro, puedes verificar a través de las páginas oficiales o las aplicaciones de cada entidad:

Si eres afiliados de AFP Integra puedes ingresar al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion.

Si eres afiliado de Prima AFP ingresa a la página en el siguiente enlace y en la parte que indica "Mi cuenta" colocas el número de tu DNI y contraseña.

Si eres aportante de AFP Habitat puedes revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a este link: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta/

Si eres un afiliado de la AFP ProFuturo puedes ingresar en este enlace para ver tu estado de cuenta.

Te sugerimos leer