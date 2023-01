Hace unos meses el Congreso ya había aprobado un proyecto que permitió a los afiliados retirar el 25% de su AFP. | Fuente: Andina

El congresista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, presentará un nuevo proyecto para el retiro de parte de los fondos de la AFP.

Esta iniciativa sería diferente a la actualmente en debate, que busca el desembolso del 100% de los fondos.

"No hemos podido revisar el proyecto de ley (N° 5674). No lo puedo ver ¿La razón? es que no la tenemos, solo ha sido decretado a una sola comisión, a Codeco (Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso), y no sé en qué estado se encuentra ese proyecto. Ese proyecto solamente ha sido derivado a Codeco, no a la comisión de Economía. Yo hablo por mi comisión (Economía)", dijo Novoa a Gestión.

Por ello, la Comisión de trabajo ha avanzado un nuevo proyecto que permitiría a los afiliados el retiro de hasta 3 UIT, equivalentes a S/12,900 de los fondos de pensiones para quienes dejaron de aportar por 12 meses.

Este proyecto ya tendría un predictamen que será debatido este lunes en una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía.

"Entonces con ello ya consideramos de que sí se alivia económicamente a las familias que hasta la fecha no han conseguido un trabajo y con ese dinero podrían invertir en un negocio. Pero lo importante es que pongamos esos topes y no pongamos simplemente una liberación al 100% general", señaló.

Si el predictamen es aprobado, luego seguiría su curso hacia un próximo debate en el Pleno del Congreso.

