Los aportes a la AFP no son un descuento, sino que es un dinero que le pertenece al trabajador. Por ello, es una mala práctica que las empresas que han retenido este dinero no lo depositen en las cuentas individuales de sus trabajadores. Si este es su caso, Giovanna Prialé, presidenta el gremio de las AFP, recomienda que el primer paso es que reporte esta falta a su administradora de fondo para solucionar el problema. “Si el pago no se ha hecho en el mes que corresponde, inmediatamente debe poner esta “denuncia” con la AFP correspondiente. Nosotros estamos trabajando también estas cobranzas con el sector público y el sector privado”, dijo.

La economista explica que, en una primera etapa, la AFP exige a las empresas a través de llamadas, correos y visitas la regularización del pago. Luego se procede a través de empresas de cobranzas.

Si esto no funciona, el afiliado también puede iniciar un proceso judicial para que se le abone este importe retenido, un proceso que en promedio demora, en promedio, entre cinco y 18 meses.

La principal recomendación, en todo caso, es revisar mensualmente el correo donde recibe el estado de cuenta de su fondo y hablar con su empleador para que lo regularice.

“Todos los meses revise que el dinero que aparece en su boleta, y que le han retenido, aparezca como aporte en su estado de cuenta de la AFP”, aconsejó. Mensualmente, cerca de 90 millones de soles de aportes de afiliados a las AFP son pagados con retraso; sin embargo, la mayoría de ellos no llega a procesos judiciales.

Si usted necesita apoyo para su proceso puede comunicarse con la Asociación de AFP al número 01 399 - 3000.

