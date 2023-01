Los principales productos exportados en mayo fueron la palta (9%), mangos frescos (22%) y mangos en conserva (50%). | Fuente: Andina

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que en mayo las agroexportaciones lograron un incremento de 0.8%, siendo el único rubro que cerró en cifras positivas.

“La agroindustria sigue destacando por su resistencia a la crisis. En mayo último, prácticamente, replicó el valor de mayo del 2019 (US$ 449 millones 998 mil/US$ 444 millones 604 mil)”, indicó Erik Fischer Llanos, presidente del gremio.

Frente a esto, se espera que las cifras de junio se muestren positivas, teniendo en cuenta el impacto del reinicio de las actividades.

En los últimos meses el agro tradicional retrocedió entre 13% y 57% entre enero y abril.

Este año las exportaciones agrícolas llegaron a 131 países, siendo Estados Unidos y Países Bajos los dos principales. Estas dos naciones concentran el 48% de este tipo de exportaciones.

Los productos más enviados en mayo fueron la uva, los mangos y la palta con un incremento de entre 9% y 22%.

En estos meses el sector enfrentó problemas por la falta de trabajadores, problemas logísticos, paralización de los envíos aéreos y una menor oferta de sus proveedores.

Asimismo, el gremio indicó que en mayo las exportaciones no tradicionales mejoraron en US$ 162 millones y las tradicionales disminuyeron en US$ 27 millones

Te sugerimos leer