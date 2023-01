Julio Velarde considera que el país tiene los fundamentos económicos sólidos para afrontar cualquier crisis política. | Fuente: ANDINA

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que las empresas lo que más temen es la incertidumbre, ante el actual escenario de crisis política que tiene enfrentado al Gobierno del presidente Martín Vizcarra con el Congreso.

Confianza

“Hay un proverbio africano que dice cuando dos elefantes se pelean el césped es el que sufre. Y pasa un poco eso, pasa con las tensiones comerciales, pasa con muchos enfrentamientos incluso internos. Lo que hemos visto es que las empresas lo que más temen es la incertidumbre”, dijo Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

El presidente Martín Vizcarra citó a un gabinete extraordinario para decidir que acciones tomará su Gobierno ante el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución del Congreso.

El presidente del ente emisor comentó que “no saber que pasa probablemente afecte más que diferentes escenarios” en los que puede desembocar esta crisis política.

Pero Velarde recordó que el Perú tiene importantes fundamentos macroeconómicos para resistir la actual crisis política e, incluso, recordó que el país se sobrepuso luego de la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Mientras la cosa no sea algo de alta intensidad. Básicamente si ven los fundamentos del lado económico, sobre deuda pública baja, un déficit fiscal controlado, reservas altas, inflación baja, un crecimiento de actividad no primaria razonable, no veo porque tiene que haber pánico”, comentó el titular del BCR.

